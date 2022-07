Ledure: “Lukaku-Inter, ecco perché senza agente. Con Abramovich impossibile. Nel 2023…”

Lunga intervista concessa dall'avvocato Sebastien Ledure, legale di Romelu Lukaku e attore protagonista nell'operazione che ha riportato il belga all'Inter

Questo affare è stato fatto senza alcun agente.

"Infatti. Sta diventando una moda tra i giocatori d'élite. Mbappé e Griezmann fanno così, anche Hazard e De Bruyne. Neymar ha anche un'agenzia con decine di dipendenti che lavorano per lui. Quanto a Romelu, ha preferito che il suo agente (Pastorello) non fosse coinvolto in questa vicenda visti i suoi stretti legami con l'ex dirigenza del Chelsea. Romelu non ha ancora preso una decisione sul suo possibile futuro con il suo agente, ma non ha voluto che un rischio di conflitto di interessi potesse interferire in uno dei più operazioni difficili nel calcio di oggi".

È stata un'operazione così complicata?

"All'inizio nessuno credeva che sarebbe successo. La scorsa settimana il giornalista italiano Fabrizio Romano mi ha chiamato dicendo: 'Quello che hai fatto è un capolavoro, è un capolavoro'. La domanda era: come può un giocatore che è stato ceduto per più di 100 milioni di euro a un club tornare nello stesso club che dice che non ci sono soldi per riprenderlo? E, per di più, dovresti sapere che durante il trasferimento l'anno scorso i rapporti tra l'ex dirigenza del Chelsea e la dirigenza dell'Inter erano molto tesi, senza il passaggio di proprietà al Chelsea, dubito fortemente che questa operazione si sarebbe potuta fare".

Per dirla senza mezzi termini: senza la guerra in Ucraina, Lukaku non sarebbe all'Inter.

"Forse sì, ma non farne il tuo titolo. Forse avremmo comunque trovato una soluzione, ma sarebbe stato ancora più difficile".

Roc Nation, l'agenzia americana di Jay-Z che gestisce gli interessi commerciali di Lukaku, De Bruyne e Witsel, ha avuto un ruolo?

"Sì, nel senso che conoscono il nuovo proprietario del Chelsea e questo ha facilitato un approccio più 'americano' alla questione".

I primi contatti risalgono alla famosa intervista di Lukaku a Sky Italia del 31 dicembre, dove si dichiarava infelice al Chelsea sotto la guida del suo allenatore Tuchel?

"No... Questa intervista è venuta dal cuore ed è stata forse imbarazzante. È stata un'iniziativa che ha preso da solo e che probabilmente non avrebbe rifatto. Ha subito le conseguenze per il resto della stagione. Ha appesantito il suo ambiente di lavoro quotidiano. Ma mi ha subito chiarito che, dati i suoi 29 anni e il fatto che è all'apice della sua carriera, non poteva permettersi di perdere un nuovo anno. È un segreto di Pulcinella che non era sulla stessa lunghezza d'onda del suo allenatore. Ma le trattative sono iniziate solo a fine stagione".

Quanti viaggi andata e ritorno hai fatto tra Londra e Milano?

"Alcuni a maggio e giugno. E il resto si faceva per telefono e videoconferenza. Era una trattativa in cui bisognava andare avanti passo dopo passo e piazzare le pedine in modo intelligente. Ci si doveva andare sotto traccia: lavorando con calma ma con efficacia e nel rispetto della sensibilità di tutte le parti”.

Presumibilmente avevi un filo diretto con Romelu.

"Certo. E sono andato a trovarlo prima che partisse per le vacanze. Sapeva tutto e ha partecipato alle riunioni più importanti. Nella mia filosofia di lavoro rappresento il giocatore, ma lui deve sapere tutto. C'è totale trasparenza. Lui è in controllo della situazione".

Ha fatto concessioni finanziarie per raggiungere un accordo.

"Sì. Ma molto meno di quanto dice la stampa. Ho letto che ha tagliato lo stipendio di un terzo o mezzo. Non è vero. Sarà il giocatore più pagato della Serie A. Tutte e tre le parti hanno fatto concessioni intelligenti. Il nostro compito era quello di ottenere il miglior affare possibile per il mio cliente, non per il Chelsea o l'Inter. Romelu sta pagando noi, non i club".

E il prezzo del prestito - 8 milioni di euro - è corretto?

"Dovreste chiedere ai club interessati, ma è un prezzo in linea con i prezzi di un affitto".

Non c'erano altri club che volevano comprarlo invece di prenderlo in prestito?

"Sì, c'erano grandi club di cui non cito i nomi. Ma questi interessamenti non sono mai stati davvero seri perché Romelu ha deciso da subito di voler andare all'Inter. Ha parlato più volte con l'allenatore dell'Inter (Simone Inzaghi) - come aveva fatto con Conte prima di firmare per l'Inter nel 2019 - per assicurarsi di essere sulla stessa linea".

L'Inter non ha negoziato una clausola di riscatto. Un ritorno al Chelsea a giugno 2023, è possibile?

"Ci saranno ancora tre anni di contratto. Ma nessuno può dire nulla al riguardo".

Ultima cosa: Romelu ha detto spesso che ha intenzione di tornare a giocare un giorno per l'Anderlecht.

"Ne ha già parlato anche con me, ma non ha fissato un anno. Bisognerà vedere se le condizioni sono giuste in quel momento. È un'idea che ha sempre avuto in mente. E non conosco un giocatore determinato come Romelu. Quando prende una decisione, pochissime persone riescono a fargli cambiare idea. E che calciatore appassionato! Questo spiega perché si è sentito infelice al Chelsea in questa stagione: Romelu deve essere in grado di esercitare la sua passione".