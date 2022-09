Lukaku, quale futuro? “Vuole restare all’Inter, Marotta ha già parlato col Chelsea. Le cifre”

In attesa di tornare in campo (dopo la sosta), Romelu Lukaku guarda al futuro che, spera Big Rom, possa essere ancora tinto di nerazzurro. Come scrive calciomercato.com, infatti, è chiara la volontà dell'attaccante belga di restare a Milano anche nella prossima stagione, nonostante il suo trasferimento all'Inter sia avvenuto in prestito secco dal Chelsea:

"Lukaku non vede l'ora di tornare a dare una mano all'Inter, quell'Inter che ha voluto, desiderato e ora vuole tenersi stretta. Il suo contratto è annuale, con scadenza a giugno 2023, ma c'è volontà da parte sua e di Marotta di trovare una soluzione. I primi contatti con il Chelsea ci sono già stati, la prima opzione sul tavolo è un nuovo prestito su cifre simili a quelle pagate quest'estate, ovvero 8 milioni di euro. Lukaku non vuole tornare a Londra, i Blues non vogliono riprendersi un giocatore ingombrante, per di più con caratteristiche che non si sposano con l'idea di calcio di Potter. Bisogna far quadrare i conti, ma il tempo di certo non manca".