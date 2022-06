Mirror – Lukaku-Inter: è complicato. Il Chelsea potrebbe accettare solo in un caso

Il club nerazzurro sta valutando l'ipotesi di riportare il belga a Milano ma in Inghilterra riportano il punto di vista del club londinese

Il Mirror parla di Romelu Lukaku e della sua volontà di tornare all'Inter. Ma si tratta di una trattativa complessa come si è ormai capito perché il Chelsea non vuole perdere quanto ha investito nella scorsa stagione, 113 mln pagati all'Inter per avere l'attaccante. Anche perché un'operazione azzardata potrebbe non rientrare nei criteri del fair play finanziario, spiega il quotidiano inglese.