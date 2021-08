Pedullà – Lukaku, Chelsea sale ancora: budget 130 mln minimo! E l’entourage tratta per…

Non si placa il clamore intorno a Romelu Lukaku. L'assalto del Chelsea per il bomber belga è in corso malgrado le resistenze dell'Inter

Non si placa il clamore intorno a Romelu Lukaku. L'assalto del Chelsea per il bomber belga è in corso e, malgrado le resistenze dell'Inter, il club di Abramovich non ha intenzione di fermarsi. Le ultime novità arrivano direttamente da Alfredo Pedullà.

"Il Chelsea aumenterà cash per Lukaku. Escludendo contropartite tecniche. Il budget è 130 milioni minimo, gli stessi offerti al Dortmund per Haaland (richiesta 175). Da questa storia se ne esce solo se domattina, domani sera o chissà quando Lukaku dovesse dire: “Resto qui”. Il suo entourage ha già trattato ingaggio con Marina Granovskaia", riferisce Pedullà.