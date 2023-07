Lukaku non molla: Inter scelta d’amore. Il sì entro 5 giorni? Il Chelsea può multarlo se…

"Lukaku, che è disposto a ridursi ulteriormente l'ingaggio a dimostrazione del suo amore per l'Inter (a Londra guadagna 12 milioni di euro netti, l'anno scorso dall'Inter ha ricevuto 8,5 milioni netti), in questi giorni si sta allenando da solo in Sardegna per arrivare al top in ritiro. Quello dell'Inter, non quello del Chelsea. Che per il momento non ha fretta di cederlo. E secondo la stampa inglese valuta una multa il 12 luglio non sarà a Cobham insieme ai compagni e a Pochettino. La diplomazia è al lavoro, sono giorni decisivi per trovare i giusti argomenti economici. E in quest'ottica l'addio di Onana può essere un assist".