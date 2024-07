Sky – Lukaku-Napoli, contatti continui. Ma dipende tutto da Osimhen

Anche oggi il club di De Laurentiis ha tenuto contatti con l'entourage del belga. Ancora in standby la trattativa con il PSG per il nigeriano

La richiesta è di 35 mln, ma De Laurentiis sembrerebbe pronto ad offrirne 25. Ovviamente l'approdo del calciatore belga è legato alla cessione di Osimhen al PSG. Una trattativa al momento in fase di stallo con il club parigino pronto a trattare per non pagare la clausola da 130 mln sul contratto del nigeriano. Sul tavolo anche contropartite come ad esempio Lee Kanh-in.