D’Aversa: “Conte? Maniacale. Lukaku rientra nel suo credo calcistico”

Roberto D'Aversa, a Skysport, ha parlato anche di Antonio Conte e del suo Napoli con il possibile approdo di Lukaku tra gli uomini della sua rosa. L'allenatore dell'Empoli ha sottolineato: «Conosco bene Conte? In realtà è il padrino di mia figlia. Parliamo pochissimo di calcio, il nostro è un rapporto di amicizia. Lukaku ha dimostrato con lui di poter essere impiegato come appoggio, come soluzione, per far giocare bene la squadra e cucire il gioco. Ha dimostrato in diverse squadre che è un giocatore che può rientrare nel suo credo calcistico».