GdS – Osimhen-PSG, tempi dilatati. Ne risente l’arrivo al Napoli di Lukaku

Il PSG non ha intenzione di pagare i 130 mln della clausola rescissoria prevista nel contratto di Osimhen e tratta con il Napoli di De Laurentiis. La Gazzetta dello Sport parla di una fase di stallo per la trattativa del giocatore nigeriano. Non una frenata ma sicuramente tempi dilungati perché a Parigi vorrebbero prima cedere Kolo Muani e Ramos per poi chiudere intorno ai 100 milioni più bonus l'affare con il club partenopeo.