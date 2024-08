Sky – Lukaku, il Napoli offre 30 mln al Chelsea che fa ancora resistenza

Il club italiano cerca l'accordo con gli inglesi che non si schiodano dalla richiesta di 43 mln fatta per il giocatore ex Inter

Il Napoli spera nella cessione di Osimhen ma non è arrivata l'offerta che soddisfa le richieste di De Laurentiis. Il nigeriano non giocherà nella gara di questa sera della squadra di Conte. Lukaku continua ad allenarsi da solo a Londra nella speranza di poter partire per raggiungere l'allenatore con cui ha vinto lo scudetto all'Inter .

Il Chelsea al momento non di schioda dalla richiesta di 43 mln con il club italiano pronto ad offrirne trenta. C'è da lavorare con il club inglese che ha comunque un organico molto ampio e tanti giocatori non fanno parte del progetto proprio come il belga che non vede l'ora di rimettersi in gioco in Serie A dopo l'esperienza prima all'Inter e poi alla Roma. Negli ultimi giorni di mercato potrebbe sbloccarsi la trattativa e non è la prima volta che il destino del giocatore si risolve all'ultimo momento.