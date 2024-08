Un giudizio sui nuovi Taremi e Zielinski?

«Sono giocatori pronti: l’iraniano è un attaccante che sa far tutto, arrivando da un grande club come il Porto è abituato alle pressioni e può tranquillamente fare il titolare di questa Inter. Quanto a Zielinski ho un debole per lui, per la qualitàche esprime. Sono innamorato del suo controllo a seguire, col quale dribbla già l’avversario. In questo è unico, almeno nel nostro campionato».