Sky – Lukaku non ha preso in considerazione Milan e Juve: solo Inter in testa

Romelu Lukaku vuole solo l’Inter. Tanti rumors su Big Rom anche nelle ultimissime ore, ma l’attaccante - che ha già detto no anche alle proposte dall’Arabia Saudita - non ha dubbi.

Come riportato da Sky Sport, “Lukaku nelle scorse settimane non ha preso in considerazione il Milan, nemmeno la Juventus e l’Arabia Saudita: vuole solo l’Inter. Per il momento ci sono solo i nerazzurri nella sua testa, poi le tempistiche sono sempre importanti”, le parole del giornalista in studio.