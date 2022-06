Sky – Lukaku-Inter, il Chelsea apre al prestito: si cercava opportunità e ora c’è

A Skysport Matteo Barzaghi ha spiegato: "Il club londinese non ha chiuso la porta all'ipotesi prestito e se prima sembrava possibile ora sembra esserci una soluzione. Non è una trattativa chiusa ovviamente e non è neanche semplice. Ma ora, dopo un primo confronto tra il giocatore e la società, sembra più possibile. La palla ora passa a Marotta ed Ausilio che dovranno trovare la formula giusta per permettere a Big Rom di tornare a Milano. Il Chelsea ha aperto uno spiraglio ma serve una trattativa per uscire nel miglior modo possibile dall'impasse dopo un investimento fatto l'estate scorsa. Non deve per forza tutto rientrare dal punto di vista economico ma lì starà ai dirigenti nerazzurri trovare la formula giusta. Si cercava un'occasione c'è, il prestito. Non sarà semplice ma c'è".