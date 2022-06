Lukaku, apertura del Chelsea: sì a uno scambio, no al prestito. Palla all’Inter

I Blues non chiudono all'ipotesi di un addio dell'attaccante belga, ma la strada del prestito non è percorribile

Fabio Alampi

Una trattativa complicatissima, e non solo per una pura questione economica. Ma non impossibile. Il sogno di Romelu Lukaku di tornare all'Inter non è un'ipotesi impercorribile e il Chelsea, dopo un vertice di mercato tra Tuchel e la dirigenza, ha aperto un piccolo spiraglio: non al prestito gratuito o quasi, sì alla cessione. Toccherà ora ai nerazzurri rispondere, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Summit doveva essere e summit è stato. In anticipo, rispetto ai programmi, perché il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha già incontrato i suoi dirigenti, ricevendo pieni poteri sul mercato. La cosa ha prodotto subito i primi effetti sul fronte Lukaku, che possono cambiare lo scenario del mercato dell'Inter. I Blues sanno perfettamente che l'accoppiata tra l'allenatore tedesco e Romelu non sarà certamente riproponibile la prossima stagione. E allora i Blues hanno per la prima volta aperto alla possibilità di un addio dell'attaccante in direzione Inter, l'unica via che il belga vuole percorrere".

Messaggio all'Inter

"L'apertura c'è, ma la strada da percorrere resta strettissima. E soprattutto, non è alle condizioni che sperava il club nerazzurro. Il Chelsea lascerà partire Lukaku ma non in prestito gratuito o giù di lì. Non può farlo, non vuole farlo neppure un anno dopo aver investito 115 milioni di euro. È una questione finanziaria, certo, ma anche di immagine: creerebbe un precedente pericoloso che il club inglese sente il dovere di evitare. Ecco perché da Londra, attraverso Lukaku, hanno ributtato la palla verso Milano. Il messaggio che i Blues, attraverso l'avvocato Ledure, hanno recapitato all'Inter è il seguente: siamo disposti a parlare ma adesso trovate voi l'incastro giusto. Non può essere, per ovvi motivi, un acquisto a titolo definitivo e neppure un prestito legato a un obbligo, per motivi di bilancio? Il prestito oneroso, giusto per intendersi, difficilmente andrebbe sotto quota 23 milioni, che è la cifra di ammortamento di Romelu nel bilancio del Chelsea".

Ipotesi scambio e possibili contropartite

"Ecco allora la terza via, sullo sfondo: la possibilità di uno scambio, l'approdo a Milano di Lukaku e il tragitto inverso di un giocatore gradito a Tuchel. E, rosa dell'Inter alla mano, i nomi che possono avere un mercato di alto livello in Premier sono i soliti: Skriniar, Bastoni e Lautaro su tutti. Il tutto, con formule da definire e non necessariamente uguali per i tre giocatori in questione. È un passaggio in avanti della trattativa, uno stato d'avanzamento di un affare che vede in Lukaku l'attore principale e l'Inter spettatrice, ovviamente, molto interessata. Siamo alle prime schermaglie di un dialogo indiretto, che non è detto diventerà mai un faccia a faccia tra i due club. Romelu spinge per l'Inter dai giorni della famosa intervista boom di Capodanno, convinto di poter replicare la sua uscita del 2019 dal Manchester United. Adesso resta da capire come reagirà l'Inter, a questa risposta del Chelsea. Fin qui la società di Zhang aveva sempre fatto filtrare l'ipotesi di un prestito gratuito come unica via. Ora c'è un'apertura. Non quella sperata, al 100%. Ma forse conviene tenere aperto il canale".