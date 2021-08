Lukaku-Chelsea, le sensazioni dei giocatori Inter alla Pinetina: nessuno ha…

Le sensazioni dei calciatori nerazzurri alla Pinetina riguardo alle notizie sul futuro di Big Rom, sempre più vicino al Chelsea

Così il quotidiano sulla situazione: “Ieri alla Pinetina (un solo allenamento) i calciatori erano perplessi, ma nessuno ha affrontato l'argomento con il diretto interessato. E' chiaro che una partenza di Lukaku a 15 giorni dall'inizio del campionato sarebbe dirompente per le certezze del gruppo: porterebbe diversi elementi a riflettere sul loro futuro nerazzurro a breve termine (su tutti Lautaro Martinez, ma occhio anche a De Vrij) e obbligherebbe il club a cambiare obiettivo. Non più difesa del titolo, ma tentativo di entrare tra le prime quattro. Un bel ridimensionamento. Non è detto che tutti i dirigenti lo accettino e, visto che i contratti di Marotta, Ausilio e Baccin non sono ancora stati rinnovati (c'è la promessa di Zhang, ma non le firme), a fine mercato estivo non può essere escluso che qualcuno chieda di interrompere il rapporto. La vicenda Lukaku, a seconda di come si concluderà, rischia di lasciare un segno profondo e difficile da rimarginare nell’Inter”, si legge.