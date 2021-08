Repubblica: “Lukaku, Inter non può pareggiare offerta Chelsea ma non può cederlo perché…”

Le importanti novità del quotidiano sui due attaccanti, al centro di numerosi rumors soprattutto dall'Inghilterra

“Ora l'Inter, che tra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez pareva disposta a sacrificare eventualmente la punta argentina, per trattenere il centravanti belga dovrebbe cercare di aumentargli l'ingaggio, avvicinandolo all'offerta inglese (da 15 milioni, ndr): la mossa non sembra compatibile con le vicende societarie, dopo la crisi del gruppo Suning e il riassetto in corso. Di sicuro c'è il fatto che per Simone Inzaghi, subentrato a Conte dopo la rescissione del contratto tra l'allenatore fresco di titolo italiano e Suning, la rosa rischierebbe di indebolirsi troppo anche in prospettiva Champions, se all'addio di Hakimi, passato al Psg, dovesse aggiungersi quello del giocatore simbolo della vittoria in campionato”, si legge.