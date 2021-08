Chelsea su Lukaku, doppia tentazione economica: 130 mln all’Inter, 15 a Big Rom

Le novità riportate da Repubblica sull'interesse dei Blues per l'attaccante belga, che l'Inter non vorrebbe cedere

Una doppia tentazione economica. Nuovi rumors su Romelu Lukaku e il Chelsea, direttamente dall’Inghilterra. L’Inter non vorrebbe cedere Big Rom, ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno - se arriveranno - per il belga. Come riportato da Repubblica, “la tentazione economica adesso è doppia, in tutti i sensi: 130 milioni di cartellino al club nerazzurro e 15 milioni netti a Lukaku, che ne guadagna 7,5 (ma l'accordo è a salire, 8,5 l'anno, proprio a partire dalla prossima stagione), con contratto in scadenza nel 2024”, si legge.