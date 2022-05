Libero – Lukaku pronto a tutto: “Ecco quanto è disposto a guadagnare pur di tornare all’Inter”

Romelu Lukaku è disposto a tutto pur di tornare all'Inter, dopo l'addio della scorsa estate. L'edizione di Libero spiega le mosse del belga

"Dai Blues vuole andarsene Lukaku, che ha ottenuto un incontro con la dirigenza nerazzurra nelle stesse ore in cui Perisic emetterà la sentenza. Il belga è disposto a dimezzarsi l’ingaggio (da 12 più bonus a 6 più bonus) per rientrare nei parametri nerazzurri. Il punto è convincere il club londinese a prestare un calciatore pagato 113 milioni un’estate fa. A Dybala, invece, l'offerta è già stata formulata: 7 milioni per 3 anni più uno. S’ha da fare ma per formalizzare l’accordo servirà svincolare la coppia cilena Vidal-Sanchez".