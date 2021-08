Inter, Lukaku via? Pastorello a un tifoso: “Ascolterete presto le nostre ragioni”

I tifosi dell'Inter sono in ansia per il possibile addio di Romelu Lukaku. Sui social, impazzano domande, critiche e frustrazione

I tifosi dell'Inter sono in ansia per il possibile addio di Romelu Lukaku. Sui social, impazzano domande, critiche e frustrazione per la condizione della società, che non permette al club nerazzurro di resistere fino in fondo alle avance del Chelsea. In tanti si sono scagliati contro il procuratore del calciatore, Federico Pastorello, accusato di aver spinto per l'addio. Rispondendo a un tifoso che si scusava, Pastorello ha risposto: "Grazie per queste tue parole. Avrete modo di ascoltare le nostre ragioni presto, comunque vada a finire".