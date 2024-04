Romelu Lukaku vuole restare a Roma. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'attaccante belga, ex Inter, in questo finale di stagione si gioca la permanenza in giallorosso

"Lukaku ci si trova benissimo, come dimostrano i 27 gol in 43 partite segnati. Di cui sette arrivati in questo torneo, dove il belga ha giocato 11 delle 12 partite giallorosse, saltando solo la sfida di ritorno con il Brighton, una gara che non aveva quasi senso già in partenza. A Romelu, tra l’altro, sono rimaste poche partite per sperare di disegnare un futuro diverso da quello previsto, con il ritorno al Chelsea. Lui spera sempre che i Blues accettino il rinnovo del prestito in giallorosso, ovviamente oneroso come quello di quest’anno (per cui la Roma ha dovuto sborsare circa 6 milioni di euro)".