Lukaku, Ben Jacobs: “Se il Chelsea accettasse scambio, Skriniar o Bastoni sul tavolo”

Su Twitter ha scritto: "Il ritorno di Lukaku all'Inter richiede ancora una trattativa importante. Thomas Tuchel è felice che vada a Milano, ma Clearlake-Boehly non lo lascerà partire a meno che l'accordo non abbia un senso anche dal punto di vista economico. Il club inglese e quello italiano avranno altri contatti in questa settimana. L'Inter non può permettersi di acquistare Lukaku a titolo definitivo. Ma il belga è pronto a tagliarsi lo stipendio. Ha fatto sapere al Chelsea che non ha alcun interesse a trasferirsi al Bayern. L'Inter è l'unico club che ha in testa. Il club nerazzurro sarebbe propenso ad offrire Skriniar qualora il club londinese approvasse uno scambio. Preferirebbe non perdere Lautaro Martinez che per Lukaku è tra i motivi per tornare. L'altro giocatore a cui si è pensato come possibile opzione di scambio per permettere al belga di ritornare è Bastoni. Tottenham e Manchester United sono entrambi interessati e il club interista chiede per lui 60 mln".