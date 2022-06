FCIN1908 / Inter, Lukaku è in sede per la firma: le ultime

Una lunga giornata per inaugurare il secondo capitolo interista, con la speranza di riconquistare una piazza intera e vincere come la prima volta. Romelu Lukaku, dopo lo sbarco a Linate alle prime luci dell'alba e le visite mediche prima all'Humanitas di Rozzano e poi al CONI (idoneità sportiva), è ora pronto a mettere la propria firma sul contratto che lo legherà all'Inter per la stagione 2022-23.