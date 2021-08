Sky – Inter-Lukaku, solo cash dal Chelsea. Poi tutto su 3 nomi: Dumfries a destra e 2 punte

L'Inter è orientata a non accettare alcuna contropartita tecnica dal Chelsea nella trattativa per il trasferimento a Londra di Romelu Lukaku

L'Inter è orientata a non accettare alcuna contropartita tecnica dal Chelsea nella trattativa per il trasferimento a Londra di Romelu Lukaku. Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, infatti, i nerazzurri vogliono scegliere i calciatori sui quali investire il ricavato dalla partenza del belga. Due gli attaccanti in lista: Zapata e Dzeko. Ma non solo: sulla fascia destra, il primo nome è quello di Denzel Dumfries. Scrive Di Marzio:

Per quanto riguarda Dzeko ("Oltre a Zapata, l'Inter si concentrerà per l'acquisto di un secondo attaccante(ma solo in prestito o a parametro zero), che possa alternarsi al colombiano e garantire più profondità alla rosa di Inzaghi. Intriga molto quindi l'idea Dzeko: in questo caso, l'Inter potrebbe provare a prenderlo a parametro zero qualora la Roma lo dovesse liberare", si legge su gianlucadimarzio.com),il bosniaco ha una sorta di promessa dalla Roma che, di fronte a un'offerta importante, sarebbe libero di partire. Né il club né Mourinho, comunque, vorrebbero cederlo. Ovviamente, poi, i giallorossi dovrebbero cercare un sostituto, impresa non facile.