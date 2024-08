Sky – Lukaku, difficilmente alla fine non andrà al Napoli. Ma Osimhen…

La trattativa che dovrebbe portare il belga da Conte è in questo momento in standby. Il Chelsea non ha accettato 25 mln + 5 di bonus

Eva A. Provenzano Caporedattore 16 agosto 2024 (modifica il 16 agosto 2024 | 23:19)

Lukakunon rimane al Chelsea ma non andrà subito al Napoli. Il ds del club partenopeo ha parlato con il Chelsea e ha parlato di un'offerta di 25 mln + 5 per il cartellino del giocatore. Il club inglese non ha dato la risposta attesa alla società di De Laurentiis e ha investito su Neres a quel punto.