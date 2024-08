Sky – Lukaku-Napoli: serve tempo per la trattativa. Si investe su Neres

Il Napoli sta cercando di invertire il trend dell'effetto domino Osimhen-Lukaku . "Manna, ds del club azzurro, è stato a Londra per cercare di capire quanto il Chelsea vorrebbe investire sul giocatore nigeriano e quanto sia disposto ad accettare per la cessione di Lukaku. Il belga ha cercato di obbligare sempre chi doveva cederlo ad accettare le richieste di chi doveva acquistarlo ma per adesso i Blues non scendono dai 35 mln richiesti per la cessione definitiva dell'attaccante. 25 mln + 5 di bonus era l'offerta del Napoli", ha spiegato Luca Marchetti.

E il club di De Laurentiis ha deciso per il momento di investire quei soldi per Neres, attaccante del Benfica. Il club azzurro farà quindi un acquisto a prescindere dalla cessione di Osimhen e per adesso la trattativa per Lukaku è stata congelata e l'altro attaccante, Lukaku in caso, arriverà dopo la cessione del nigeriano. Per ora il Chelsea non ha dato una risposta concreta sul belga. "Il Napoli investe per Neres 28 mln più bonus perché ha capito che nella trattativa con il club inglese serve più tempo", ha aggiunto Marchetti.