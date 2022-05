GdS – Lukaku, Inter chiara: prestito e tempi brevi. Entro metà giugno vertice Romelu-Chelsea

Solo in prestito ed entro il 30 giugno. L'Inter, nell'incontro avvenuto oggi con l'entourage di Romelu Lukaku, è stata molto chiara

sulle sue condizioni per riaccogliere a Milano Big Rom, che sta facendo di tutto per poter tornare a vestire nerazzurro. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, il club vorrebbe chiudere eventualmente l'operazione entro il prossimo mese, essenzialmente per motivi fiscali:

"Oggi Lukaku e l’Inter hanno rafforzato questo patto. In primis, confermandosi a vicenda che in termini di ingaggio non ci sono problemi. Secondo step: il Decreto Crescita in effetti viene in soccorso all’Inter, purché la pratica sia veloce, da risolvere entro il 30 giugno. Terzo passaggio di giornata, il più importante: non si può pensare di arrivare all’ultimo giorno utile, ovvero al 30 giugno, per chiudere o meno l’operazione. Ecco perché c’è una tempistica fissata per il passaggio che poi sarà decisivo: entro 15 giorni, metà giugno, lo stesso Ledure avrà un incontro con la nuova dirigenza del Chelsea per capire la fattibilità dell’operazione. I termini sono chiari: si può fare solo in prestito. La via è stretta, senza dubbio. Ma se Romelu riuscirà a confezionare il suo ritorno a Milano, l’Inter è disposta ad accoglierlo", si legge.