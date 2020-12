City su Lukaku? Vero, chiesto da Guardiola. Replica Inter: “Se Icardi vale 50 mln, Big Rom…”

Romelu Lukaku è stato davvero nel mirino del Manchester City nell’ultima estate di mercato. L’indiscrezione, lanciata nei giorni scorsi dal Telegraph, come vi abbiamo riferito, ha trovato conferme anche in Italia. Calciomercato.com, infatti, riporta come il club inglese sia mosso nei mesi scorsi in maniera sì informale, ma attraverso un sondaggio piuttosto serio con i dirigenti nerazzurri.

Nello specifico, dall’Inghilterra si erano spinti a chiedere l’attaccante belga su indicazione di Pep Guardiola, che aveva inserito lo stesso Lukaku in una ristretta lista di centravanti in grado di prendere l’eventuale posto di Sergio Aguero, in scadenza nel prossimo giugno, qualora El Kun avesse deciso di partire in anticipo da Manchester.

Il City, però, era pronto a spendere non più di 70-75 milioni. Una proposta che ha trovato subito un muro, in Viale della Liberazione:

“Perché ad impedirlo è stata subito l’Inter: no, grazie, incedibile. Specialmente se Icardi vale 50 milioni, non ci siederemmo mai a trattare per Lukaku a 70 o 75 milioni. Segnale molto chiaro a chi si è attivato da parte del Manchester City con quella cifra in mente per parlarne, neanche uno spiraglio o un margine di trattativa. Lukaku è sempre stato e rimane incedibile“, si legge su calciomercato.com.

(Fonte: calciomercato.com)