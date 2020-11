Telegraph – Il City sognava Lukaku: prezzo Inter blocca tutto. Oltre 20 mln in più di…

L’impatto di Romelu Lukaku all’Inter e nel campionato italiano è stato devastante. Al suo primo anno in nerazzurro il tecnico Antonio Conte ha richiesto il belga come attaccante e, dopo una lunga trattativa, la dirigenza lo ha acquistato dal Manchester United per 65 milioni di euro più 10 di bonus. Al suo primo anno con l’Inter ha messo a segno 34 reti in 51 partite. In questa stagione si sta ripetendo con 7 presenze in 8 gol.

L’Inter non ha mai pensato di privarsi di un attaccante così importante, soprattutto dopo una sola stagione. Ma in estate c’è stato un tentativo importante da parte del Manchester City per riportare Lukaku in Premier League. Secondo il retroscena di mercato svelato dal Telegraph, infatti, Guardiola aveva scelto il belga come rinforzo per il reparto offensivo dei Citizens. Sondaggio con l’Inter che ha risposto sparando alto: 105 milioni di euro, questa la richiesta del club nerazzurro per il cartellino del belga. La trattativa non è andata avanti, il City non voleva andare oltre gli 80 milioni per il suo top acquisto estivo.