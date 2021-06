Inter-Basilea, si parla di un attaccante: le cifre sul tavolo

Aggiornamenti sull'incontro andato in scena ieri nella sede nerazzurra tra la dirigenza e il club svizzero

Mercato in entrata e in uscita. L’Inter si muove verso la prossima stagione e Tuttosport svela che “oggi il ds nerazzurro - che ieri ha incontrato anche il Basilea per l'attaccante Males (gli svizzeri potrebbero acquistarlo per 3/4 milioni) - sarà a Roma per seguire all'Olimpico la sfida fra l'Italia e la Turchia. Non incontrerà però Simone Inzaghi: il neo tecnico nerazzurro è in vacanza in Puglia”, si legge. Males - di proprietà dell’Inter - ha giocato infatti in prestito al Basilea.