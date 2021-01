Mercato Inter, Zhang chiaro: “Anche se uno come Mandzukic Conte lo avrebbe voluto volentieri”

Steven Zhang, presidente dell’Inter, è stato chiaro sul mercato nerazzurro fin dall’incontro di Villa Bellini del 25 agosto scorso. Antonio Conte ha accettato le condizioni, cercando di valorizzare il gruppo a sua disposizione con un obiettivo chiamato scudetto. Eppure, secondo Tuttosport, uno come Mandzukic l’allenatore interista a Milano lo avrebbe portato volentieri:

“… Adesso è probabile che venga colto da un po’ d’invidia guardando al di là del Naviglio. Dove il Milan ha una libertà di manovra senza dubbio maggiore rispetto all’Inter (…). Mandzukic, per dire, probabilmente Antonio lo avrebbe accolto volentieri, ma l’Inter, per il momento, questo non lo può fare. Steven Zhang è stato chiaro, fin dal 25 agosto scorso: il mercato è in autofinanziamento, prima si deve vendere e diminuire il monte ingaggi, poi – forse – si può inserire qualcosa di nuovo“.

(Fonte: Tuttosport)