Marchetti (Sky): “Inter, idea giovane come vice Gosens. Il nome su tutti è Bellanova”

E' Raul Bellanova il primo nome sulla lista dell'Inter per sostituire Perisic e diventare il vice Gosens sulla fascia sinistra della prossima stagione. Ecco le ultime da Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, nel suo editoriale per TMW:

"All’Inter dopo l’addio di Perisic la strategia è lanciare definitivamente Gosens dopo il periodo di apprendistato e puntare su giovani: il nome su cui in questo momento è concentrata la dirigenza nerazzurra è Bellanova che il Cagliari ha appena riscattato dal Bordeaux. Intanto sempre a Milano aspettano il sì definitivo (anzi la firma) di Mkhitaryan. L’alternativa è sempre la Roma e nelle scorse settimane i giallorossi hanno proposto al giocatore un contratto di un anno più un’altra stagione a 3,5 mln più bonus (ogni 15 partite per un massimo di 4,1) con rinnovo automatico al raggiungimento del 50% delle partite stagionali e se i giallorossi si qualificano in Europa".