Sky – Messi spesso accostato all’Inter. Suning ha potenzialità, ma…

Luca Marchetti, a Skysport, ha parlato delle voci che parlano di Messi e Inter: «Ogni volta che Messi deve rinnovare il contratto con il Barcellona viene fuori una trattativa con i nerazzurri. Già 12-13 anni fa, quando veniva a Milano per fare compere da Dolce & Gabbana noi andavamo a chiedergli se poteva giocare nel club nerazzurro un giorno dato che Moratti lo stimava molto. Sono 15 anni che giustamente si cerca di avvicinare il nome di questo grande campione ad una grande società. Posto che Milano non sia l’unica dove Messi potrebbe giocare, Suning sicuramente ha la possibilità e le risorse economiche per poter fare qualsiasi cosa. Una percentuale la lasci al gruppo cinese e non ad altre proprietà perché hanno la potenzialità anche per prendere Messi, arriverebbe senza pagamento della clausola rescissoria ovviamente. Tutte le volte in cui si parla dell’addio al Barcellona, lui comunque resta perché è un binomio finora imprescindibile. Rompere quel binomio è cambiare completamente la tua vita a 33 anni. Diverso dal percorso di Ronaldo. Ma potrebbe il Barça cambiare l’allenatore e il presidente. Il peso di Messi sarà determinante anche per scegliere il prossimo allenatore. Non possiamo escludere che Zhang papà non abbia chiamato il papà di Messi ma dipende dal giocatore, se lui vuole andare via dal Barça è solo perché decide lui. Messi è anche il maggior sponsor di Lautaro Martinez per l’arrivo al Barcellona e difficilmente deciderebbe di andare via dopo l’arrivo del Toro».

(Fonte: SS24)