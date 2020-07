Messi-Inter, CorSera: “Sogno possibile. Barça irritato, minaccia di fare causa a Suning per…”

“Leo Messi e l’Inter, un matrimonio difficilissimo, nel calcio però di impossibile non c’è nulla. L’Inter non vuole illudere i tifosi e tira il freno a mano sull’operazione, il club nerazzurro poi non ha praticamente voce in capitolo: chi decide è il numero 10 argentino”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito all’affaire Messi, con le voci che rimbalzano dal momento in cui PP Sports, con l’ombra di Messi proiettata sul Duomo, ha presentato Inter-Napoli creando anche un ‘caso’ diplomatico. La pubblicità non è stata gradita dal Barcellona, “il club catalano si è molto irritato, non per l’ombra di Messi con tanto di nome e numero, piuttosto per il logo dell’Inter piazzato sulla maglia della Pulce. I vertici del club blaugrana hanno richiamato i cinesi, minacciando una causa per violazione di diritti d’immagine. Non ci saranno azioni legali, l’avvertimento però è arrivato”, spiega il quotidiano.

MESSI E BARCELLONA – Il CorSera rimarca come la possibilità che Messi lasci il Barça sia remota ma, in caso di addio, l’unica destinazione plausibile è Milano. Per l’Inter sarebbe un colpo eccezionale come fu strappare, sempre al Barça, Ronaldo il Fenomeno e, oltre ai vantaggi sul campo, ci sarebbero dei ritorni di immagine eccezionali per il brand Suning. “Messi all’Inter è un’operazione da circa 500 milioni. Il giocatore ha 33 anni, è in scadenza a giugno 2021 e l’ultimo contratto della sua carriera sarà da 50 milioni netti l’anno”, commenta il CorSera che, poi, fa i conti: con un quadriennale da 50 mln netti a stagione, per l’Inter sarebbe un affare da 260 mln (grazie al Decreto Crescita) oltre al valore del cartellino, al momento di difficile valutazione ma che il quotidiano ipotizza attorno ai 150 mln, compresi bonus e commissioni.