Marchetti: “Inter, investimenti solo dopo cessioni. Ma la rosa non sarà smantellata”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione in casa Inter

"Investimenti non ce ne saranno, se non alimentati dalle vendite. Bisognerà capire chi verrà ceduto, se Hakimi, Lautaro o un altro. L'Inter rimarrà una squadra competitiva, non sta smantellando la rosa. Deve solo capire chi dare via per sostituirlo con un altro giocatore, magari meno bello ma efficace".