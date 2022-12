Marchetti (Sky): “Scadenze Inter, ecco chi tratta il rinnovo. I piani del club…”

Nel suo editoriale su TMW, il noto esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato così dei giocatori in scadenza in casa Inter

Alessandro Cosattini

Nel suo editoriale su TMW, il noto esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato così dei giocatori in scadenza in casa Inter: “Per uno Skriniar che però conduce le sue di danze ci sono altri che in qualche modo le subiscono: a partire da De Vrij, Gagliardini, Dzeko, Darmian, D’Ambrosio, Dalbert, Handanovic e Cordaz. L’Inter i suoi piani naturalmente non li rende noti, perché cambiano, ma siamo certi che non tutti il prossimo anno saranno in nerazzurro. Qualcuno sta parlando di rinnovo (De Vrij, Darmian e D’Ambrosio su tutti) per qualcun’altro aumenta la concorrenza (vedi Rossi e Sommer, per il ruolo di portiere).

L’Inter ha la necessità di vendere e lo sappiamo, ma giocando sulle scadenze contratto può avere la possibilità di abbassare il monte ingaggi e di ringiovanire la squadra, senza dover essere troppo drastica. E se dovesse succedere di quelli che oggi sono qui in questa lista in tanti sono da anni in nerazzurro: chi avrebbe tradito qui, in questo caso?

E diventa anche un discorso di strategia. Perché già da adesso bisogna che le società si diano da fare per poter mettere a punto proprio questo tipo di tracce, magari cercando di avere anche due o tre piste da poter correre in maniera tempestiva anche ai “ripari”. Senza necessariamente parlare di Piano A e Piano B. E poi attenzione: provate a guardare quanti “parametri zero” ci sono in giro per il mondo. E nella situazione dell’Inter, più o meno ci sono in tanti. Se non ora la prossima stagione (pensate al Milan alle prese con i rinnovi pesanti di Leao e Bennacer, tanto per dirne due, o con Giroud e Ibra in scadenza 2023)”, si legge.