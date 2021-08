Marchetti: “Icardi? La Juve ci ha provato, ma il PSG non ha mai aperto perché…”

Mauro Icardi non arriverà alla Juventus in questa sessione di mercato, salvo colpi di scena dell'ultima ora

Mauro Icardi non arriverà alla Juventus in questa sessione di mercato, salvo colpi di scena dell'ultima ora. Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha raccontato il tentativo bianconero per l'attaccante ex Inter :

"I bianconeri ci hanno provato, per un prestito o un prestito biennale. Per altro poteva essere legato alla vicenda Mbappé, ma il Psg, che non sapeva come sarebbe finita con il Real Madrid, non ha mai aperto per l'argentino".