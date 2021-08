Skriniar: “Sapevamo di Lukaku ma l’Inter non smantella, è arrivata qualità. Eriksen c’ha detto…”

La lunga intervista rilasciata dal difensore nerazzurro a Sport Aktuality: "Felici per questo inizio di campionato"

L'addio di Lukaku e Hakimi, l'arrivo di Simone Inzaghi, il gol al Genoa e uno scudetto da difendere con le unghie e con i denti. In una lunga intervista a Sport Aktuality , Milan Skriniar affronta diversi temi. Il difensore è contento dell'inizio promettente della nuova Inter di Inzaghi dove lui, come nella passata stagione, rappresenta un punto di riferimento fondamentale.

"Siamo solo felici. Abbiamo vinto entrambe le partite, è fantastico. Già durante la preparazione, che anche per noi è andata abbastanza bene, ci siamo immaginati l'inizio della stagione esattamente così".

"Abbiamo provato uno schema da calcio d'angolo che già avevamo preparato in allenamento. Il giorno prima l'abbiamo provato e replicato durante la partita. Sono molto contento di essere stato lì. Alla fine ho segnato il primo gol davanti ai tifosi a San Siro. L'importante è che questo abbia dato il via alla vittoria, perché abbiamo fatto molto velocemente un altro gol".

"Non sentiamo alcuna pressione. Abbiamo iniziato bene, ma sappiamo che sarà difficile. Abbiamo una buona squadra, ma di certo non faremo grandi proclami. Dobbiamo sbloccare tutte le partite e vedere come va a finire".