Marinozzi (Sky): “Bellerin? Non è Hakimi. Stagioni altalenanti all’Arsenal. Ma…”

Il giornalista ha parlato di uno dei nomi presi in esame dal club nerazzurro per sostituire il marocchino

«Bellerin è una buona soluzione. Nessuno è Hakimi, lo sanno bene i tifosi dell'Inter che hanno dovuto salutarlo dopo un anno fantastico. Il calciatore viene da stagioni altalenanti nell'Arsenal soprattutto per gravi problemi fisici». Marinozzi, a Skysport, ha parlato del calciatore che ai nerazzurri piace per la fascia destra, come sostituto del marocchino che è ormai partito per Parigi.