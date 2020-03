Inter, Marotta si porta avanti: praticamente già definite le prime 2 operazioni per il 2020-21

In attesa di capire se e quando questa stagione calcistica tornerà alla normalità, l’Inter si porta avanti in vista del 2020-21. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbero praticamente definite le prime due operazioni della prossima annata, ovvero i rinnovi di Antonio Candreva e Danilo D’Ambrosio. Entrambi prolungheranno il loro rapporto con i nerazzurri con l’avallo di Antonio Conte. Ecco quanto scrive il quotidiano:

CANDREVA – “L’accordo per prolungarli fino al 2022 c’è già, mancano solo dettagli e ufficializzazione. Oltre al beneplacito, Conte avrebbe dato anche una spintarella alla trattativa: la mutazione di Candreva è stata del resto uno dei primi effetti tangibili del cambio di guida tecnica”.

D’AMBROSIO – “Sulla stessa corsia di destra D’Ambrosio è diventato, prima della frattura al dito del piede, un’opzione più che credibile. D’Ambrosio è una possibile chiave tattica per il passaggio in corsa da difesa a tre a difesa a quattro, una variante che Conte stava provando con una certa frequenza. Lui infatti può iniziare come terzo centrale e poi spostarsi terzino, facendo risparmiare un cambio”.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)