Giroud vicino, se dovesse saltare tornerebbe di moda Llorente. Gabigol finanzia Eriksen?

C’è movimento nell’attacco dell’Inter. In arrivo pare esserci l’attaccante del Chelsea Giroud, mancano pochi tasselli, ma in casa nerazzurra si trattano anche le uscite:

“Solo dovesse saltare Giroud tornerebbe d’attualità la pista Llorente, altro nome gradito a Conte. Lo spagnolo però è legato all’ipotesi di scambio già imbastita con Politano, dunque si farebbe solo dovesse saltare l’affare con il Milan. Questione Gabigol: il giocatore è in vacanza è in Brasile, periodo che gli spetta di diritto dopo la fine della stagione col Flamengo. Il club brasiliano è arrivato a offrirgli 3,5 milioni di ingaggio a fronte di una richiesta di quattro: distanza dunque minima, ecco perché c’è fiducia sulla chiusura di un affare che porterebbe nelle casse dell’Inter 18 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Guarda caso, più o meno i soldi che il Tottenham chiede per Eriksen…“, spiega La Gazzetta dello Sport.