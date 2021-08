Palmeri: “Se Marotta chiude a 15mln per Belotti è davvero il n°1 in Italia. Tipo Bolt che…”

Correa o Belotti. Uno dei due sarà il nuovo rinforzo in attacco per l'Inter di Simone Inzaghi. Palmeri vota per il granata

Marco Macca

Correa o Belotti. Uno dei due sarà il nuovo rinforzo in attacco per l'Inter di Simone Inzaghi. Stessa età (27 anni), valutazioni diverse (35 milioni contro 15-20). Tancredi Palmeri vota per il capitano granata, scrivendo su Twitter:

"Certo se Marotta chiude Belotti a 15 milioni, è davvero di nuovo il miglior dirigente italiano. Ma proprio tipo Bolt che arriva sul traguardo guardando gli altri".