Repubblica – Contatto diretto Marotta-Dybala: cosa chiede Paulo e l’offerta sul tavolo

L’offerta dell’Inter è sul tavolo. Paulo Dybala resta in cima alla lista, ma a determinate condizioni. La Repubblica approfondisce la situazione

L’offerta dell’Inter è sul tavolo. Paulo Dybala resta in cima alla lista dei nerazzurri, ma a determinate condizioni . La Repubblica approfondisce la situazione e parla di un contatto tra l’ad Beppe Marotta e la Joya.

“Contatto diretto tra Beppe Marotta e Paulo Dybala. L’argentino aspetta il club nerazzurro, ma chiede una svolta e soprattutto rapidità nel portare a termine una trattativa già avviata da settimane, anche se Edin Dzeko e Sanchez sono tutt’ora in rosa e questo complica un po’ i piani nerazzurri, che potrebbero decidere anche di fare entrare subito l’ex numero dieci bianconero. L’Inter non ha ritoccato l’offerta da 5 milioni più 1. La palla, ora, passa in mano a Dybala che dovrà decidere cosa fare del suo futuro”, si legge.