Marotta si è fiondato su Dybala: “Alla Juve portò un talento, all’Inter porterebbe un campione”

Una stima vecchia di anni, quelli tra Marotta e Dybala. E' stato l'amministratore delegato dell'Inter ad acquistare l'argentino dal Palermo

"Cinque scudetti, quattro Coppe Italia, tre Supercoppe di Lega. Basta fare l’elenco dei trofei che Paulo Dybala ha messo sul caminetto negli anni bianconeri, per capire il perché Beppe Marotta si sia fiondato sull’argentino una volta emersa la volontà da parte della Juventus di non rinnovargli il contratto. Vero è che l’amministratore delegato era stato regista dello sbarco della Joya a Torino da Palermo, ma le due operazioni non sono paragonabili: allora Marotta si mosse per aggiudicarsi il talento in prospettiva più cristallino che il campionato italiano potesse offrire; stavolta punta ad assicurarsi un campione maturo che, anche grazie al curriculum maturato negli anni in bianconero (pure in Champions), possa dare ancora più spessore a un’Inter che vuole consolidare la sua leadership in Italia".