Doppio colpo Inter: “Marotta pronto a chiudere per Nandez e Dumfries”

Con i soldi derivati dalla cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, ormai solo da ufficializzare, l'Inter è pronta a chiudere due colpi in attacco, ma non solo. Come riporta Repubblica, infatti, Beppe Marotta potrebbe presto definire gli arrivi in nerazzurro di Nahitan Nandez dal Cagliari e Denzel Dumfries dal PSV Eindhoven: