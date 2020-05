Inter, grande colpo vicino. Offerta irrinunciabile di Marotta: “E c’è la novità. Alla firma…”

L‘Inter è più vicina a piazzare il grande colpo in attacco. Un grande colpo che ha un nome e un cognome: Dries Mertens. Il belga, prossimo ai 33 anni, è in scadenza di contratto con il Napoli e si sta guardando intorno per scegliere la prossima destinazione nel caso in cui, come sembra, non dovesse rinnovare l’accordo con il club di De Laurentiis. L’Inter si sente in pole, anche perché Marotta è forte di un’offerta da 5 milioni di euro netti all’anno per due stagioni. Una proposta che, tra l’altro, prevede un cospicuo bonus per il giocatore alla firma del contratto. Ecco perché, come scrive Tuttosport, Mertens è oggi più vicino all’Inter:

“Mertens, però, è combattuto perché l’offerta migliore ricevuta in questi mesi è senza dubbio quella dell’Inter che ha messo sul piatto un contratto biennale con opzione per la terza stagione da 5 milioni ad annata più bonus alla firma. Cifra importante e progetto ambizioso che offrirebbe a Mertens l’opportunità di rimanere in Italia e inseguire quello scudetto che ha solo parzialmente sfiorato col Napoli“.

(Fonte: Tuttosport)