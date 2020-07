Né Cavani né Dzeko: Inter, c’è il nome per l’attacco. “E Marotta ha già fatto il prezzo”

Tra il nodo sul futuro di Lautaro Martinez – corteggiato dal Barcellona – e Alexis Sanchez, l’Inter lavora anche per rinforzare il reparto offensivo in entrata. Nel caso in cui i due sudamericani dovessero restare a Milano, il club nerazzurro avrà bisogno di una quarta punta per sostituire Sebastiano Esposito. Scrive infatti Il Giorno: “La punta del 2002 andrà in prestito, difficilmente verrà rimpiazzato da un “top” per fare da quarta scelta. Per questo oggi sembra complicato arrivare a Cavani o Dzeko, il cui curriculum giustifica ben altro impiego.

È invece possibile che l’Inter possa strappare un accordo con Giroud, tornato a mettere minuti nelle gambe al Chelsea ma non così centrale nel progetto dei Blues. Come Emerson, il 33enne francese ha giocato e vinto al fianco di Conte al Chelsea, alzando al cielo la Coppa d’Inghilterra di due anni fa. A causa del rinnovo unilaterale esercitato dal suo attuale club, ha ancora un anno di contratto che costringe l’Inter a sedersi al tavolo in caso di rinnovato interesse per la punta. Marotta non andrà oltre i 4-5 milioni per il cartellino, considerato che dovrà eventualmente spendere la stessa cifra per l’ingaggio annuale”, si legge.