Inter, due nomi in cima alla lista. Marotta vuole chiudere il colpo: “Pronto biennale per…”

Sono giorni intensi sul fronte mercato in casa Inter, in entrata e in uscita. Secondo SportMediaset, il Bayern Monaco entro le prossime 48 ore dovrebbe comunicare la decisione in merito al riscatto di Ivan Perisic, ma probabilmente lascerà cadere questa possibilità. Non è detto che l’affare non possa essere chiuso in altri tempi, ma oggi i bavaresi chiedono uno sconto importante all’Inter, che ha a bilancio Perisic a 6.5 milioni. Stesso discorso per Mauro Icardi: il PSG vuole un forte sconto. Ma l’Inter non ci sente sul fronte contropartite e sembra difficile trovare un accordo entro il 31 maggio, nonostante la volontà di Leonardo di tenerlo e la voglia di Maurito di restare.

Marotta e Ausilio hanno però bisogno di incassare per finanziare i colpi Timo Werner e Sandro Tonali, ora in cima alla lista. Il tedesco potrebbe prendere il posto di Lautaro Martinez, ma non sarà facile superare la concorrenza del Liverpool. Il sostituto del Toro al momento assomiglia sempre più a Dries Mertens: l’Inter cerca di chiudere con un biennale da 5 milioni e un cospicuo premio alla firma per averlo subito.