TS – Icardi, la Juve non molla: mentre il PSG chiede uno sconto all’Inter, i bianconeri…

Mauro Icardi continua ad essere nei radar e nel mirino della Juventus: secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante argentino resta un nome caldo per l’attacco bianconero del futuro, così come Arkadiusz Milik. Se per il polacco si parla di una cifra tra i 40 e 50 milioni di euro, la cifra si alza e non di poco per l’interista, che il PSG potrebbe riscattare dall’Inter.

“I francesi vorrebbero uno sconto rispetto ai 70 milioni (che diventerebbero 85 in caso di cessione successiva a un club italiano) concordati la scorsa estate con i nerazzurri. I bianconeri sono vigili perché, dovesse concretizzarsi il riscatto da parte del Paris Saint-Germain, visti gli ottimi rapporti con i parigini ci sarebbero i margini per studiare un baratto di lusso”, spiega Tuttosport che fa anche i nomi: da Pjanic ad Alex Sandro fino a Douglas Costa, tutti profili stimati da Leonardo. Intanto una cosa è certa: il futuro di Icardi non sarà all’Inter, perché la rottura tra il giocatore e l’ambiente nerazzurro è insanabile. E i nerazzurri potrebbero anche concedere uno sconto al PSG, visto che Mauro è a bilancio per 1,8 mln di euro.