Inter, tentativo con Raiola per Thuram del Gladbach. Insigne solo se parte Sanchez

L'Inter guarda in Bundesliga per l'attaccante e mette gli occhi sulla stella del Borussia, figlio dell'ex difensore della Juve

Secondo Sky Sport, è lui il nuovo nome per l'attacco di Inzaghi. L'Inter lo ha affrontato in Champions, ne hanno parlato con Raiola nell'operazione Dumfries. È il nome che l'Inter sta valutando in maniera più seria. Bisognerà trattare con il Borussia Moenchengladbach, lui è la stella della squadra. Resta ancora da valutare la fattibilità dell'operazione. Insigne idea sempre in testa, ma solo se andasse via Sanchez