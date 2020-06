Lautaro, comunicazione forte a Conte e Marotta che non piacerà al Barça: “Ha deciso di non…”

Se il Barcellona sperava in prese di posizione forti da parte di Lautaro Martinez, forse dovrà rivedere i propri piani di trattativa con l’Inter. Perché il messaggio inviato dall’attaccante argentino a tutta l‘Inter è forte e chiaro. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, Lautaro ha fatto chiaramente capire di non voler forzare in alcun modo la mano nei confronti della società nerazzurra:

“Tra un mese sapremo se la clausola da 111 milioni è stata esercitata dai catalani. Di sicuro, Lautaro non forza la mano. Giocare con Messi è il sogno di una vita, ma le dinamiche del mercato necessitano anche di tempo. E l’Inter non può privarsi a cuor leggero di un giocatore così. Lautaro non vuole passare per quello che si sottrae, soprattutto dopo tre mesi di stop assoluto“.

(Fonte: Corriere dello Sport)