Marotta ha scelto il giovane per il 2021-22: “Lui su tutti per l’Inter. Vale già 15mln”

Sta crescendo a vista d'occhio e già fa impazzire tutti. L'Inter lo avrebbe scelto come rinforzo di prospettiva

Sta crescendo a vista d'occhio e già fa impazzire tutti. Per informazioni, chiedere a Stefano Pioli e al Milan, che ieri a San Siro lo hanno visto salire in cattedra con una doppietta da grande attaccante. Giacomo Raspadori, classe 2000 del Sassuolo, è il nuovo astro nascente del calcio italiano. Cuore nerazzurro fin dalla nascita, il giovane talento neroverde è entrato nel mirino dell'Inter , che lo avrebbe scelto come rinforzo di prospettiva. Come scrive calciomercato.com, su Raspadori ci sarebbero anche Lipsia e Olympique Marsiglia. Il suo valore di mercato, destinato a crescere, si aggira già sui 15 milioni di euro:

"Quella di ieri non era la prima apparizione a San Siro di Giacomo. Appena due settimane fa, infatti, era sceso in campo da titolare e, addirittura, con la fascia di capitano al braccio nella sfida contro l'Inter (...). E, forse non a caso, proprio i nerazzurri sono il club che in Italia sta seguendo con maggior attenzione la stagione di Raspadori. L'Inter osserva, ma deve guardarsi dalla concorrenza che arriva anche da fuori dall'Italia. Chi ha mosso i passi più concreti per Raspadori sono infatti due club stranieri: Lipsia e Marsiglia", si legge su calciomercato.com.